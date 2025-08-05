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Уряд Литви тимчасово очолив міністр фінансів Шаджюс

Рімантас Шаджюс виконуватиме обов'язки прем'єр-міністра Литви, доки парламент не обере новий уряд. 

Уряд Литви тимчасово очолив міністр фінансів Шаджюс
Рімантас Шаджюс
Фото: EPA/UPG

Міністр фінансів Литви Рімантас Шаджюс був призначений тимчасовим прем'єр-міністром після відставки Гінтавтаутаса Палуцкаса та його уряду.

Про це пише Politico.

Шаджюс обійняв посаду вчора і виконуватиме обов'язки прем'єр-міністра Литви, доки парламент не обере новий уряд. Він є членом лівоцентристської Соціал-демократичної партії Литви та був міністром фінансів країни за президентства Палуцкаса.

Оскільки Соціал-демократи є найбільшою фракцією в литовському парламенті, очікується, що вони запропонують нового кандидата на посаду прем'єр-міністра. За повідомленнями місцевих ЗМІ, висунення кандидатури має відбутися завтра. Президент Гітанас Науседа офіційно висуває кандидата, якого потім має затвердити парламент.

Після затвердження новий прем'єр-міністр має 15 днів, щоб представити склад кабінету міністрів та подати програму уряду на затвердження парламенту. Шаджюс не входить до числа головних кандидатів на цю посаду.

Колишній прем'єр-міністр Палуцкас пішов у відставку минулого тижня на тлі розслідування ймовірних фінансових злочинів. Його кабінет міністрів перебував при владі лише вісім місяців.

Політичний ветеран, Шаджюс тричі обіймав посаду міністра фінансів, його перший термін розпочався у 2007 році. Під час його другого терміну, між 2012 і 2016 роками, Литва приєдналася до єврозони. У червні він був кандидатом на посаду президента Єврогрупи, але зняв свою кандидатуру через недостатню підтримку.
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