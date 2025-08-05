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​OpenAI випускає відкриті і безкоштовні моделі штучного інтелекту

Американська компанія прагне конкурувати з китайським DeepSeek.

​OpenAI випускає відкриті і безкоштовні моделі штучного інтелекту
Cторінка входу в СhatGPT на смартфоні
Фото: EPA/UPG

Компанія OpenAI представила дві моделі, до яких буде безкоштовний доступ, а розробники зможуть їх налаштовувати згідно з власними потребами. 

Про це повідомляє Financial Times

Таким чином OpenAI намагається конкурувати з китайською компанією DeepSeek, чиї моделі від самого початку були відкритими і безкоштовними. Успіх DeepSeek та інших китайських систем штучного інтелекту, зокрема, Qwen від Alibaba та Kimi від Moonshot, допоміг Китаю випередити США у сфері технологій штучного інтелекту з відкритим кодом та викликав величезний попит з боку розробників. 

Як зазначає FT, через кілька днів після презентації моделі R1 від DeepSeek, головний виконавчий директор OpenAI Сем Альтман заявив, що його компанія «опинилася на неправильному боці історії та їй потрібно розробити іншу стратегію відкритого коду».

Нові моделі OpenAI під назвою «gpt-oss» працюють так само добре, як і деякі з менших закритих моделей, що працюють на базі Chat GPT, і були «розроблені для використання в агентних робочих процесах», тобто система працює автономно та навчена обробляти складні запити крок за кроком. Розробники також зможуть регулювати обсяг зусиль, які модель докладає для «міркування», замість того, щоб швидко реагувати.

«Місія OpenAI полягає в тому, щоб забезпечити [штучний інтелект] на благо всього людства, – сказав Альтман. – З цією метою ми раді, що світ будує на відкритому стеку ШІ, створеному в Сполучених Штатах, заснованому на демократичних цінностях, доступному безкоштовно для всіх і для широкого блага».

Нагадаємо, найбільші компанії США впродовж 2025 року уже витратили $155 мільярдів на розвиток штучного інтелекту. Це перевищує витрати уряду США на освіту, професійне навчання, зайнятість і соціальні послуги за поточний фінансовий рік. 
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