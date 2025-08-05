Президент підписав закон, що пришвидшує розвиток мобільних мереж

Президент України підписав закон №4321, який спрощує умови для розвитку мобільного звʼязку на всій території країни.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Ми продовжуємо рухатись до амбітної мети — забезпечити 98% населення якісним мобільним зв’язком до 2030 року. Закон №4321 — важливий крок для її досягнення», — заявив Федоров.

За його словами, документ передбачає дерегуляцію у сфері телекомунікацій:

скорочення строків отримання ділянок для будівництва базових станцій із 6 до 3 місяців;

законодавче закріплення використання пересувних базових станцій без ризику демонтажу — зокрема для деокупованих територій.

Федоров додав, що після набуття чинності закону зв’язок швидше з’являтиметься у селах, на деокупованих територіях та вздовж автомобільних доріг.