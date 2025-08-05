Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
ГоловнаТехнології

Президент підписав закон, що пришвидшує розвиток мобільних мереж

Документ передбачає дерегуляцію у сфері телекомунікацій.

Президент підписав закон, що пришвидшує розвиток мобільних мереж
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України підписав закон №4321, який спрощує умови для розвитку мобільного звʼязку на всій території країни.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Ми продовжуємо рухатись до амбітної мети — забезпечити 98% населення якісним мобільним зв’язком до 2030 року. Закон №4321 — важливий крок для її досягнення», — заявив Федоров.

За його словами, документ передбачає дерегуляцію у сфері телекомунікацій:

  • скорочення строків отримання ділянок для будівництва базових станцій із 6 до 3 місяців;
  • законодавче закріплення використання пересувних базових станцій без ризику демонтажу — зокрема для деокупованих територій.

Федоров додав, що після набуття чинності закону зв’язок швидше з’являтиметься у селах, на деокупованих територіях та вздовж автомобільних доріг.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies