Зеленський і Рютте обговорили підтримку України

Володимир Зеленський провів розмову з генсеком НАТО Марком Рютте.
Президент подякував партнерам за допомогу в придбання зброї.
«За два дні маємо вже понад мільярд доларів від наших європейських партнерів – членів НАТО на закупівлю американської зброї. Це свідчення того, що NSATU працює, а рішення Гаазького саміту Альянсу реалізується», - зазначив Зеленський.
Глава держави додав, що Рютте розповів про роботу з іншими країнами, які теж готові долучитися до цієї ініціативи.
Також Зеленський проінформував генсека альянсу про нові обстріли РФ, ситуацію на фронті і потреби українського війська.
«Обговорили також дипломатичну роботу з партнерами для збільшення співпраці та підтримки України. Є хороші пропозиції. Будемо реалізовувати», - додав глава держави.
- Данія, Норвегія та Швеція профінансують на близько 486 мільйонів доларів пакет поставок обладнання та боєприпасів для України, закуплених у Сполучених Штатів. Це відбудеться згідно з новою ініціативою НАТО "Пріоритетний перелік потреб України " (PURL).