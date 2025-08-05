Зеленський і Рютте обговорили підтримку України

Президент подякував за допомогу членів НАТО на закупівлю американської зброї.

Володимир Зеленський провів розмову з генсеком НАТО Марком Рютте.

Президент подякував партнерам за допомогу в придбання зброї.

«За два дні маємо вже понад мільярд доларів від наших європейських партнерів – членів НАТО на закупівлю американської зброї. Це свідчення того, що NSATU працює, а рішення Гаазького саміту Альянсу реалізується», - зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що Рютте розповів про роботу з іншими країнами, які теж готові долучитися до цієї ініціативи.

Також Зеленський проінформував генсека альянсу про нові обстріли РФ, ситуацію на фронті і потреби українського війська.

«Обговорили також дипломатичну роботу з партнерами для збільшення співпраці та підтримки України. Є хороші пропозиції. Будемо реалізовувати», - додав глава держави.