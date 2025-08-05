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DeepState: в районі Покровська росіяни зосередилися на Родинському, аби зайти в Мирноград і Покровськ

На підступах до міста вже йдуть активні бойові дії.

DeepState: в районі Покровська росіяни зосередилися на Родинському, аби зайти в Мирноград і Покровськ
Наслідки російської атаки у Родинському, фото ілюстративне
Фото: Донецька облпрокуратра

Покровський відтинок залишається одним з найгарячіших ділянок фронту, де росіяни активно тиснуть на позиції Сил оборони і хочуть захопити Покровськ.

Про це повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

Окупанти випробували лобові атаки, диверсійно-розвідувальні-групи, а тепер ворог намагається вийти на фланги і полювати на українську логістику. 

«Перші спроби обійти місто були в районі Котлиного, але Сили оборони спільними зусиллями змогли зупинити противника і навіть в певний момент покращити тактичне положення. Однак ворог досяг своєї мети, перекривши логістику по трасі на Павлоград. Ворожі екіпажі з оптоволокном активно працюють по цій ділянці дороги і пересування там майже неможливе. На сьогоднішній день, великих перспектив на подальше просування в цьому районі поки немає і СОУ роблять все можливе для цього», - зауважили аналітики DeepState.

На протилежній ділянці цього району ворог перекинув всю свою увагу на населений пункт Родинське і досягнув попередніх успіхів, оскільки контроль над цим місто дасть росіянам велику перевагу.«В останні дні кацапи вже фіксувалися на східних околицях Родинського і активно продовжують туди лізти, щоб потроху закріплятися, насичуватися і займати його. Розуміння ворога всієї необхідності зайняття міста, змушує його підтягувати туди додаткові ресурси для штурмових дій. Родинське знаходиться в тилу Мирнограда і Покровська, що дасть змогу відкрити додатковий і дуже неприємний напрямок для спроб заходу в ці великі міста», - пояснили у DeepState.

Щоб окупувати Родинське, ворог має спочатку зібрати ресурси, тож наразі росіяни зосереджують свою увагу на логістиці, яка призводить до обвалу оборони і дезорганізованості. 

«Найкращий приклад — Курщина. Зайнявши щільну забудову Родинського ворог буде обов'язково використовувати її як опорний пункт для насичення піхоти, а також затягне туди екіпажі дронщиків, які вільно зможуть покрити зону ураження в 15-25 км навколо. І перша ціль, яка принесе максимально неприємні наслідки — Гришине, яке знаходиться ще й в низині від Родинського, що збільшує перевагу в контролі над логістикою. Також можуть бути спроби лізти в напрямку Шевченко, яке також дасть змогу нести вогневий вплив на логістику українських бійців», - повідомили аналітики.

Наразі на підступах до Родинського вже йдуть активні бойові дії. Сили оборони докладають максимальних зусиль, щоб не дати просунутись ворогу.
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