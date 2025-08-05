На Волині начальника кар’єру та спільників підозрюють у крадіжці понад 60 тисяч тонн піску в «Укрзалізниці»

Слідство вважає, що начальник Радошинського піщаного кар'єру налагодив схему продажу піщаної суміші за готівкові кошти за заниженими цінами без відображення таких операцій в бухгалтерському обліку підприємства.

На Волині начальник кар’єру та спільників підозрюють у крадіжці понад 60 тисяч тонн піску в «Укрзалізниці», повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, начальник Радошинського піщаного кар'єру, належного АТ «Укрзалізниця», залучивши підлеглих, в тому числі свого заступника та бухгалтера, налагодив схему продажу піщаної суміші за готівкові кошти за заниженими цінами без відображення таких операцій в бухгалтерському обліку підприємства.

Окрім того, члени групи привласнювали паливо, завищуючи у фінансовій звітності показники щодо його використання спецтехнікою під час здійснення господарської діяльності кар’єру.

Таким чином із січня по грудень 2024 року підозрювані розтратили 61,5 тис тонн піску вартістю понад 5 млн гривень.Шляхом безпідставного списання палива АТ «Укрзалізниця» завдано збитків у розмірі 770 тисяч гривень.

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури начальнику Радошинського піщаного кар'єру та п'ятьом його спільникам повідомили про підозру у вчиненні організованою групою привласнення і розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, а також підробленні офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України).

Вирішуються питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та про накладення арешту на їхнє майно.