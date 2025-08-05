Правоохоронці затримали ще шістьох паліїв, які виконували "замовлення" РФ у регіонах

Основними цілями ворога були приватні оселі українських захисників та їхніх сімей, а також енергооб’єкти Укрзалізниці.

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще шістьох російських агентів, які вчиняли підпали у різних регіонах України. Основними цілями ворога були приватні оселі українських захисників та їхніх сімей, а також енергооб’єкти Укрзалізниці.

Як розповіли у СБУ, для вчинення злочинів російські спецслужбісти вербували місцевих жителів, які шукали "легкі заробітки" на телеграм-каналах.

На Київщині затримали трьох місцевих жителів віком від 18 до 21 року, які на замовлення фсб готували підпал помешкання ветерана ЗСУ у Василькові. За інструкцією окупантів фігуранти виготовили коктейль Молотова, який мали закинути у вікно потерпілого, щоб спровокувати загоряння. Правоохоронці завчасно викрили зловмисників і затримали їх на місці запланованого злочину.

У Дніпропетровській області викрили ще одного агента країни-агресора. Ним виявився завербований окупантами монтажник з філії Укрзалізниці у Кам’янському районі. За дорученням російських спецслужб він спочатку палив залізничне енергообладнання вздовж місцевих колій. Згодом отримав нове завдання6 пустити під укіс вантажний ешелон Сил оборони. Але правоохоронці зірвали плани ворога і затримали агента.

На Вінниччині "по гарячих слідах" викрили 18-річного жителя міста Гайсин, який підпалив релейну шафу біля залізничної лінії райцентру. Зловмисник використав легкозаймисту суміш, яку власноруч виготовив за інструкцією куратора з РФ.

На Закарпатті затримали ще одного агента – 52-річного безробітного з Ужгородського району. За допомогою легкозаймистих сумішей він намагався знищити дві релейні шафи сигнальних установок на залізничному сполучені прикордонного регіону.

За всіма викритими фактами затриманим повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного увʼязнення з конфіскацією майна.