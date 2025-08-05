ДБР: за 8 місяців із СЗЧ повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців

Yайбільше бійців стали до строю у ЗCE, також активно військові повертались до Нацгвардії та Держприкордонслужби.

За 8 місяців дії спрощеного механізму повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив частину (СЗЧ), з 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року, на службу повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців.

Про це розповів "Інтерфакс-Україна" директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

Він зауважив, що вперше цей механізм був визначений на законодавчому рівні наприкінці 2024 року. Однак, у зв’язку із постійним притоком бажаючих повернутися на службу, порядок реалізації цих норм оновлювався іншими законодавчими актами. 8 травня 2025 року президент Зеленський підписав Закон, яким продовжено до 30 серпня 2025 року дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину.

Сухачов зазначив, що найбільше бійців стали до строю у Збройних силах України. Також активно військові повертались до Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Діючий порядок також поширюється на тих, хто залишив частину до 10 травня 2025 року та тих, кому термін військової служби призупинений.

"Кожен військовослужбовець, який хоче повернутися на службу, має прибути до своєї частини. Як альтернатива – він може з’явитися до територіальних підрозділів ДБР, чи Військової служби правопорядку або Нацполіції. Міноборони також дозволило звернутися до однієї із 19 військових частин із затвердженого Генеральним штабом списку, або до однієї з 15 рот резерву Нацгвардії", - додав директор ДБР.

Про Алгоритм повернення після СЗЧ або дезертирства можна почитати за посиланням.