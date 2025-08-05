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ЗМІ: після атаки дронів Рязанський НПЗ скоротив переробку вдвічі, Новокуйбишевський – зупинив роботу

Після атак дронів Рязанський НПЗ зупинив дві з трьох первинних установок переробки нафти.

ЗМІ: після атаки дронів Рязанський НПЗ скоротив переробку вдвічі, Новокуйбишевський – зупинив роботу
ілюстративне фото: рязанський НПЗ
Фото: росзмі

Рязанський нафтопереробний завод, що експлуатується нафтовою компанією «Роснефть», зупинив приблизно половину своїх потужностей з переробки з 2 серпня після атаки українського дрона минулого тижня, повідомляє Reuters із посиланням на три джерела у галузі. 

За даними джерел, після атак дронів було зупинено дві первинні установки переробки нафти – ЦДУ-3 потужністю 8600 метричних тонн на добу та ЦДУ-4 потужністю 11400 тонн на добу.

Наразі Рязанський нафтопереробний завод працює з первинною установкою переробки нафти ЦДУ-6, потужність якої становить 23200 тонн на добу - близько 48% від загальної потужності.

Минулого року нафтопереробний завод переробив 13,1 мільйона тонн сирої нафти, виробив 2,3 мільйона тонн автомобільного бензину, 3,4 мільйона тонн дизельного палива, 4,2 мільйона тонн мазуту та 1,0 мільйона тонн реактивного палива, повідомляють галузеві джерела.

Також видання повідомляє, що Новокуйбишевський нафтопереробний завод «Роснефти» також постраждав від атак дронів і був зупинений з 2 серпня.
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