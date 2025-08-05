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Бійці спецпідрозілу ГУР розбили понад 8 рот окупантів на Сумщині

Втрати противника складають щонайменше 334 вбитими, ще понад 550 – пораненими. 

Бійці спецпідрозілу ГУР розбили понад 8 рот окупантів на Сумщині
Бої із росіянами
Фото: Скріншот відео ГУР

У Головному управлінні розвідки повідомили, що бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України не дозволили росіянам просунутися на Сумському напрямку.

Як зазначили у повідомленні на телеграм-каналі ГУР,  розбито понад вісім рот окупантів.

Під час спецоперації розвідникам вдалося зайти у ворожий тил, зачистити позиції окупантів та закріпитися. Втрати противника складають щонайменше 334 вбитими, ще понад 550 – пораненими. 

"Просування московитів — зупинено, постачання провізії та боєкомплекту їхньому угрупованню військ — зірвано", – зазначили розвідники і додали, що згідно з радіоперехопленнями, солдати армії РФ, виправдовуючись надуманими причинами, відмовлялися йти на штурм позицій у зоні відповідальності "Спецпідрозділу Тимура". 

Операцію проведели силами підрозділів "Химера", "Юнгер", "Стугна", "Сибірський Батальйон", "Аратта", "15142", "Paragon", "Art Division", "First Line", "Raven Group" та "6 загін спеціальних дій", що входять до складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України. 
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