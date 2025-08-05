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СБУ затримали "айтішніка", який коригував російські ворожі удари по Києву за допомогою відеокамер у вікнах багатоповерхівок

Чоловік орендував квартири, де встановлював відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбістів, він також ставив "відеопастки" на коліях залізниці. 

СБУ затримали "айтішніка", який коригував російські ворожі удари по Києву за допомогою відеокамер у вікнах багатоповерхівок
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента ФСБ Росії, він коригував ракетно-дронові атаки росіян по Києву та шпигував за переміщенням ешелонів Сил оборони.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Ворожим поплічником виявився завербований окупантами 24-річний ІТ-фахівець столичного університету. У поле зору ФСБ киянин потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм.

За вказівкою російської спецслужби чоловік фіксував наслідки повітряних атак по Києву та стежив за локаціями української ППО. Для цього він орендував квартири у багатоповерхових будинках, адреси яких йому заздалегідь надсилав куратор. У вікнах цих помешкань він встановлював відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. У такий спосіб окупанти в режимі реального часу шпигували за потенційними цілями та намагалися виявити координати української ППО.

Крім того, агент додатково розставляв аналогічні "відеопастки" біля колій Укрзалізниці, де, на думку ворога, могли рухатись військові ешелони. 

Зрадника затримали "на гарячому" в орендованій квартирі. На місці виявили відеокамеру, а також вилучили телефон із доказами його контактів із ФСБ. Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. 
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