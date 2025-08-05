В російських безпілотниках виявили деталі індійського виробництва

Україна офіційно порушила перед урядом Індії та Європейським Союзом питання про наявність електронних компонентів, виготовлених або зібраних фірмами в Індії.

Україна повідомила про наявність деталей індійського виробництва в безпілотниках, що використовуються російськими військами, пише Hindustan Times.

Українські фахівці встановили, що електронні компоненти від Vishay Intertechnology та Aura Semiconductor використовувалися у виробництві безпілотних літальних апаратів Shahed 136.

Україна офіційно порушила перед урядом Індії та Європейським Союзом питання про наявність електронних компонентів, виготовлених або зібраних фірмами в Індії, на безпілотниках іранського виробництва, що використовуються російськими збройними силами, повідомили джерела, знайомі з цим питанням.

Українські дипломати порушили це питання з посланцем ЄС з питань санкцій Девідом О'Салліваном, коли той відвідав Нью-Делі в середині липня, додали джерела на умовах анонімності.