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В російських безпілотниках виявили деталі індійського виробництва

Україна офіційно порушила перед урядом Індії та Європейським Союзом питання про наявність електронних компонентів, виготовлених або зібраних фірмами в Індії.

В російських безпілотниках виявили деталі індійського виробництва
ілюстративне фото
Фото: тг-канал Цаплієнка

Україна повідомила про наявність деталей індійського виробництва в безпілотниках, що використовуються російськими військами, пише Hindustan Times. 

Українські фахівці встановили, що електронні компоненти від Vishay Intertechnology та Aura Semiconductor використовувалися у виробництві безпілотних літальних апаратів Shahed 136.

Україна офіційно порушила перед урядом Індії та Європейським Союзом питання про наявність електронних компонентів, виготовлених або зібраних фірмами в Індії, на безпілотниках іранського виробництва, що використовуються російськими збройними силами, повідомили джерела, знайомі з цим питанням.

Українські дипломати порушили це питання з посланцем ЄС з питань санкцій Девідом О'Салліваном, коли той відвідав Нью-Делі в середині липня, додали джерела на умовах анонімності.
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