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​Новий пакет санкцій ЄС проти Росії набуде чинності до кінця тижня

Також ЄС працює над новими санкціями.

​Новий пакет санкцій ЄС проти Росії набуде чинності до кінця тижня
санкції
Фото: detector.media

18-ий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, затверджений ще 18 липня, набуде чинності до кінця поточного тижня. 

Про це повідомила заступниця головного речника Єврокомісії Аріанна Подеста, пише «Європейська правда».

За її словами, Єврокомісія зосереджена на імплементації вже ухвалених обмежень і водночас працює над наступними санкціями.

«Санкції – це те, над чим потрібно постійно працювати, оскільки існують способи їх обходу. Тому нам потрібно знаходити нові способи імплементації санкцій, які ми затвердили, і це частина природного процесу», – наголосила Подеста.

  • У липні 27 країн-членів Євросоюзу погодилися впровадити 18-ий пакет антиросійських санкцій. Топдипломатка блоку Кая Каллас назвала новий пакет одним з найсильніших, ухвалених за весь час. Санкції стосуються, зокрема, тіньового флоту, що допомагає росіянам збагачувати воєнний бюджет. 
  • "Ми ще більше скорочуємо військовий бюджет Кремля, переслідуємо ще 105 кораблів тіньового флоту, їхніх постачальників, та обмежуємо доступ російських банків до фінансування", - наголосила толі глава євродипломатії.
  • Тим часом Євросоюз розглядає можливіть введення санкцій проти Китаю через поставки до Росії двигунів для дронів під виглядом холодильних установок.
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