​Новий пакет санкцій ЄС проти Росії набуде чинності до кінця тижня

18-ий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, затверджений ще 18 липня, набуде чинності до кінця поточного тижня.

Про це повідомила заступниця головного речника Єврокомісії Аріанна Подеста, пише «Європейська правда».

За її словами, Єврокомісія зосереджена на імплементації вже ухвалених обмежень і водночас працює над наступними санкціями.

«Санкції – це те, над чим потрібно постійно працювати, оскільки існують способи їх обходу. Тому нам потрібно знаходити нові способи імплементації санкцій, які ми затвердили, і це частина природного процесу», – наголосила Подеста.