На Одещині затримали підозрюваного у вбивстві поліцейського

Підозрюваний поранений і перебуває у лікарні.

Поліцейські Одещини затримали чоловіка, який вбив поліцейського під час виконання ним службових обовʼязків Джерело: https://np

У Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві поліцейського.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Одеській області.

“Попередньо встановлено, що на околиці Ізмаїла працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили 45-річного водія мопеда для перевірки документів. Чоловік поводився агресивно, дістав зброю та почав стріляти у бік поліцейських”, - йдеться у повідомленні.

Один з поліцейських отримав поранення, у відповідь правоохоронець застосував табельну зброю та поранив нападника.

Обох поранених госпіталізували, на жаль, старший лейтенант поліції помер у лікарні.

Зловмисник з вогнепальними пораненнями перебуває в лікарні, його затримали у процесуальному порядку.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.