На Одещині затримали підозрюваного у вбивстві поліцейського

У Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві поліцейського.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Одеській області.
“Попередньо встановлено, що на околиці Ізмаїла працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили 45-річного водія мопеда для перевірки документів. Чоловік поводився агресивно, дістав зброю та почав стріляти у бік поліцейських”, - йдеться у повідомленні.
Один з поліцейських отримав поранення, у відповідь правоохоронець застосував табельну зброю та поранив нападника.
Обох поранених госпіталізували, на жаль, старший лейтенант поліції помер у лікарні.
Зловмисник з вогнепальними пораненнями перебуває в лікарні, його затримали у процесуальному порядку.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).
Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.