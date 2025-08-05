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Сирський: у липні росіяни намагалися на сході наступати майже по всій лінії бойового зіткнення

Ворог використовує тактику “тисячі порізів”, застосовуючи для наступальних дій невеликі штурмові групи.

Сирський: у липні росіяни намагалися на сході наступати майже по всій лінії бойового зіткнення
Олександр Сирський
Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду за підсумками діяльності Збройних Сил в липні і заявив, що минулого місяця на сході агресор намагався наступати майже по всій лінії бойового зіткнення. 

За словами головкома, ворог використовує тактику “тисячі порізів”, застосовуючи для наступальних дій невеликі штурмові групи.

«Найскладніша ситуація – на Покровському, Добропільському, Новопавлівському напрямках. Водночас на Північнослобожанському напрямку маємо успіхи у звільненні території Сумській області, продовжуємо вести бойові дії на Курщині», - розповів Сирський.

Головнокомандувач додав, що у відповідь на активізацію російських обстрілів тилової інфраструктури, мирних міст, руйнування житлових будинків, вбивств цивільних посилюють протиповітряну оборону, масштабуютьо напрямок дронів-перехоплювачів повітряних цілей.

«В липні маємо помітні успіхи в застосуванні засобів DeepStrike - уражено десятки об'єктів воєнно-промислового комплексу противника. Наші безпілотники й інші засоби ураження суттєво знизили виробничі спроможності ВПК агресора, нанесли ураження його військовим об’єктам, зокрема складам “шахедів” та інших видів озброєнь, військовим аеродромам й полігонам, оборонним, електромеханічним, хімічним та нафтопереробним заводам», - заявив головком.

За словами Сирського, завдяки удосконаленню системи управління БпЛА другий місяць поспіль фіксують суттєве зростання ефективності знищення росіян і посилення підтримки піхоти на полі бою.

Тим часом росіяни попри втрати продовжують нарощувати чисельність своєї армії.

«Загальні втрати росіян у липні склали понад 33,2 тисячі осіб, що на 800 осіб більше, ніж попереднього місяця. Незважаючи на це, противник збільшує своє угруповання на 9 тисяч осіб щомісяця. Російське керівництво має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві вже створено», - додав головнокомандувач ЗСУ і зазначив, що в України немає «іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації, поліпшувати бойову підготовку, посилювати безпілотну компоненту наших військ».

«Попереду ще один важкий місяць. Противник збільшуватиме натиск. Але наше спільне завдання – не дати ворогу досягти його цілей. І ми це завдання виконаємо», - запевнив головком.
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