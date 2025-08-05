Міністерка енергетики і тимчасова повірена США обговорили захист енергетичної інфраструктури і підготовку до зими

Також ішлося про реалізацію довгострокових проєктів із декарбонізації.

Міністр енергетики Світлана Гринчук провела зустріч із тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі С. Девіс. Ішлося про енергетику і підготовку до зими.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Гринчук і Девіс тоони обговорили поглиблення стратегічного партнерства, захист енергетичних об’єктів, підготовку до опалювального сезону та ефективне використання міжнародної допомоги для відновлення пошкодженої інфраструктури.

Також ішлося про реалізацію довгострокових проєктів із декарбонізації та залучення інвестицій через українсько-американський фонд відбудови.

Окрему увагу співрозмовниці приділили розвитку співпраці в атомній енергетиці в межах ініціативи REPowerEU, спрямованої на відмову ЄС від російського ядерного палива.

Серед тем зустрічі також – стабілізація газового ринку, збільшення імпорту та використання українських підземних сховищ як потенційного регіонального хабу, а ще ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій АЕС і в зоні відчуження Чорнобильської АЕС.