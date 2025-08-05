Український агроекспорт за півроку склав понад $11 мільярдів

За перше півріччя цього року експорт агропродовольчої продукції з України сягнув 11,3 мільярда доларів.

Про це повідомив Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

За аналітичними даними Інституту аграрної економіки, обсяг агроекспорту за січень–червень 2025 року зменшився на 9% порівняно з аналогічним періодом 2024-го.

Частка аграрної продукції у загальному експорті України за цей період становить близько 57%.

Основними регіонами-споживачами української агропродукції залишаються країни ЄС, Азії та Африки. Їхня сумарна частка у структурі агроекспорту досягла 92%.

Найбільшим імпортером вітчизняної агропродукції у першому півріччі стала Туреччина. До цієї країни продали українських товарів на суму $1,445 мільярда – це близько 13% у географічній структурі агроекспорту.

Іспанія, яка торік очолювала рейтинг, цьогоріч опинилася на другій позиції з часткою 8%.

Замикає десятку країн-імпортерів Алжир. За півроку туди поставили агропродукції на $289 мільйонів.

Основу українського агроекспорту, як і раніше, становлять зернові культури, олії та жири, олійні культури, залишки й відходи харчової промисловості, м’ясо та субпродукти.