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Київський авторемонтний завод продали за 123 млн гривень

За лот змагалося 4 учасники, що зумовило зростання вартості з 44,24 млн грн до 123 млн.

Київський авторемонтний завод продали за 123 млн гривень
Фото: ФДМ

Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Київський автомобільний ремонтний завод" знову продали на приватизаційному аукціоні. 

Про це повідомляє Фонд держмайна. 

Переможцем стало ТОВ "Інтер Фуд 2020", яке запропонувало 123,3 млн грн за стартової ціни 44,24 млн грн.  

Торги проходили в електронній торговій системі Prozorro.Продажі. За лот змагалося 4 учасники, що зумовило зростання вартості.

Покупець додатково має сплатити ПДВ у розмірі понад 24,6 млн грн, тож загальний економічний ефект може становити понад 147,9 млн грн.

Головний офіс ЄМК ДП "Київський автомобільний ремонтний завод" розташований в місті Київ, неподалік зі станцією метро "Берестейська" та парком Нивки.  

  • Підприємство вже виставляли на торги зі стартовою ціною 88,4 млн грн. Під час попереднього аукціону кінцева пропозиція сягнула 310 млн грн, а переможцем стало ТОВ "Магістральбудтрейд". Однак компанія не сплатила кошти у встановлений термін. ФДМУ звернувся до другого учасника, ТОВ "Контракт Продрезерв 5", але й він відмовився від придбання активу.
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