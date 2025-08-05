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Міноборони спростило оформлення документів щодо випадків смерті, полону та зникнення безвісти військових

Відтепер, якщо відсутні ознаки вчинення правопорушення, не потрібно буде проводити розслідування за фактами зникнення безвісти військовослужбовців, захоплення в полон чи заручником, інтернування, смерті.

Міноборони спростило оформлення документів щодо випадків смерті, полону та зникнення безвісти військових
Військовослужбовці 44-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України ведуть вогонь з гаубиці FH70, Запо
Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони України спростило оформлення документів щодо випадків смерті, полону та зникнення безвісти військових

Як повідомили у пресслужбі, відомство продовжує вдосконалювати систему захисту прав військовослужбовців та їхніх родин. Зокрема, спростили роботу військових частин під час документального оформлення випадків смерті (загибелі), захоплення в полон, зникнення безвісти військових під час бойових дій.

Відповідний Наказ розробило Головне управління захисту прав військовослужбовців. Документ затверджує зміни до Інструкції з організації обліку особового складу в системі Міноборони. 

Наказ також доповнює та впорядковує перелік інформації, що надається військовими частинами до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також від ТЦК та СП сім’ям військових. 

Відтепер, якщо відсутні ознаки вчинення правопорушення, не потрібно буде проводити розслідування за фактами зникнення безвісти військовослужбовців, захоплення в полон чи заручником, інтернування, смерті (загибелі).

У таких ситуаціях командир військової частини отримує право самостійно видати наказ про обставини події без проведення службового розслідування.

"Впровадження в дію документа значно розвантажить роботу штабів військових частин, пришвидшить облік таких випадків та дозволить оперативніше інформувати родини військових про обставини, які сталися з їхніми близькими, зменшить кількість технічних помилок під час підготовки документів по факту зникнення безвісти, захоплення в полон чи заручником, інтернування, смерті (загибелі)", – зазначили у Міноборони. 

За словами начальника ГУЗПВ полковника Руслан Циганков, це рішення - відповідь на реальні виклики, з якими щодня стикаються як військові частини, так і родини захисників. 

"Наказ розроблено на запит Уповноваженого Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей, з якою ми тісно співпрацюємо для посилення правового захисту наших військових", – зазначив він.
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