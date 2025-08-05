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"Зроблено в Україні": розширили перелік товарів, які можна придбати з компенсацією 15% вартості

До переліку додали бурові установки, логістичне обладнання, котли, верстати, компоненти для дронів.

"Зроблено в Україні": розширили перелік товарів, які можна придбати з компенсацією 15% вартості
Під час форуму
Фото: Анна Стешенко

Уряд розширив перелік української техніки та обладнання, які можна придбати у межах політики "Зроблено в Україні" із компенсацією 15% вартості.

Про це пише "Урядовий портал".

До переліку додали бурові установки, логістичне обладнання, котли, верстати, компоненти для дронів. 

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що уряд дозволив отримувати 15% компенсації за українську техніку комунальним підприємствам у разі її придбання за кошти, отримані від власної господарської діяльності. 

За її словами, ця програма створює додатковий попит на українську техніку і робить її придбання більш привабливим для замовників.

  • Нещодавно Мінекономіки затвердило 16 нових грантів для переробних підприємств на 81 млн грн. Ця програма є складовою політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні".
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