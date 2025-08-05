"Зроблено в Україні": розширили перелік товарів, які можна придбати з компенсацією 15% вартості

До переліку додали бурові установки, логістичне обладнання, котли, верстати, компоненти для дронів.

Під час форуму

Уряд розширив перелік української техніки та обладнання, які можна придбати у межах політики "Зроблено в Україні" із компенсацією 15% вартості.

Про це пише "Урядовий портал".

До переліку додали бурові установки, логістичне обладнання, котли, верстати, компоненти для дронів.

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що уряд дозволив отримувати 15% компенсації за українську техніку комунальним підприємствам у разі її придбання за кошти, отримані від власної господарської діяльності.

За її словами, ця програма створює додатковий попит на українську техніку і робить її придбання більш привабливим для замовників.