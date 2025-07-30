Про що США і ЄС домовилися, а про що ні

А поки угоду не формалізували на папері, відомості про окремі її аспекти у представників американського уряду і Європейської комісії різняться. Остаточну спільну заяву з прописаними основними елементами угоди ЄС і США планують опублікувати 1 серпня. Після чого президент США підпише відповідний виконавчий указ, а от європейців очікує непростий процес погодження — це повинні зробити всі члени Союзу.

У неділю, 27 липня, на гольф-курорті Дональда Трампа в шотландському Тернберрі президент США і президентка Європейської комісії оголосили, що досягнули домовленості про нові правила торгівлі , які зачеплять приблизно 40 % світового ВВП.

Фото: instagram/potus Президент CША Дональд Трамп тисне руку голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, Тернберрі, Шотландія, 27 липня 2025 року.

Найважливіші партнери

США і ЄС є найважливішими і найбільшими торговельними й економічними партнерами. Торгівля між ними становить майже 30 % усієї світової і у 2024 році сягнула понад 1,68 трильйона євро.

2024 року загальний обсяг торгівлі товарами (а саме на них поширюються мита) склав 865 млрд євро.

На США припадають 17 % від усієї торгівлі товарами ЄС. Торгівля товарами й послугами з ЄС становила близько 4,9 % ВВП США у 2024 році. Як зазначає The Wall Street Journal, це означає, що торгівля з Європою є навіть більшою частиною економіки США, ніж торгівля з Китаєм, на яку минулого року припадали 2,2 % ВВП країни.

Головною статтею експорту ЄС до США є медичні товари і фармакологічна продукція — минулого року європейські компанії, а також місцеві заводи американських фармгігантів, розташовані переважно в Ірландії, експортували продукції на 120 мільярдів євро. Іншими важливими статтями експорту є легкові автомобілі (55 млрд), промислове обладнання (37 млрд), електрообладнання (34–35 млрд), спеціалізоване обладнання для окремих галузей (30 млрд).

Європа — великий покупець американської нафти (70 млрд доларів), фармакології (50 млрд), літаків (32 млрд), енергетичного обладнання (31 млрд), газу (21 млрд).

На думку Дональда Трампа, економічні взаємини нерівноправні на користь Європи, адже 2024 року дефіцит торгівлі товарами з ЄС у США склав 235,6 мільярда доларів. А втім, цей показник не включає торгівлі послугами.

Фото: EPA/UPG Контейнери в торговому порту Рейн-Неккар у Мангаймі, Німеччина, 29 липня 2025 року.

Американське Бюро економічної статистики стверджує, що минулого року США експортували до ЄС послуг на суму близько 277 мільярдів доларів, а імпортували на 201 мільярд. Натомість у ЄС переконані, що такі дані включають далеко не всі європейські доходи американських технологічних компаній.

Контури домовленостей. Запитань більше, ніж відповідей

Поки що з певністю можна стверджувати, що США та ЄС домовилися, що американці будуть застосовувати мита в розмірі 15 % на приблизно 70 % експорту з держав Союзу. Такий самий тариф буде й до експорту авто з Європи, на які раніше Дональд Трамп запровадив мита в розмірі 27,5 %.

Щодо решти домовленостей сторони мають власні версії. Наприклад, Дональд Трамп заявив, що ЄС погодився відкрити ринки для торгівлі з нульовими тарифами, зокрема, для промислових товарів і сільськогосподарської продукції, тоді як Урсула фон дер Ляєн сказала, що нульові тарифи діятимуть для обох сторін щодо «стратегічних товарів».

«Усі літаки та комплектуючі, деякі хімічні речовини, деякі генеричні препарати, певна сільськогосподарська продукція, природні ресурси та критично важлива сировина», — конкретизувала президентка ЄК.

Фото: EPA/UPG Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн

У ЄК згодом підтвердили, що Союз знизить мита на деякі позиції американського імпорту, проте без конкретики. За інформацією Financial Times, йдеться про «нечутливі» сільськогосподарські товари зі США, тоді як мита на «чутливий імпорт» с/г продукції залишаться. Європейці також наполягають, що вина й міцні алкогольні напої слід включити до безмитної частини угоди.

Загалом, безмитна торгівля має охопити близько 70 мільярдів євро.

Є також невизначеність щодо ліків, які становлять значну частину взаємної торгівлі. За словами Дональда Трампа, угода не стосується фармакологічної продукції, натомість у Європейській комісії наполягають, що наразі США не застосовуватимуть мита, однак припускають, що згодом американці можуть обкласти європейські ліки митом у розмірі 15 %.

Так само США та ЄС мають розбіжності щодо досягнутих домовленостей про мита на сталь і алюміній. За версією Дональда Трампа, Америка зберігає 50 % тарифи на сталь і алюміній, натомість у ЄС стверджують, що в Тернберрі сторони домовилися, що таким митом обкладатимуть експорт до США понад квоту, «засновану на історичних рівнях імпорту». У відповідь Білий дім заявив, що домовленостей про квоти поки що немає.

Фото: EPA/UPG Дональд Трамп спілкується з журналістами біля Рожевого саду Білого дому у Вашингтоні, 29 липня 2025 року.

Нездійсненні обіцянки

Європейська комісія пообіцяла, що компанії з ЄС інвестують додатково 600 мільярдів доларів у економіку США. Як пояснили згодом в ЄК, йдеться виключно про оцінку інвестиційних планів європейських компаній, а не про зобов’язання здійснити їх. Незрозуміло, чи так само розуміють домовленість у Білому домі.

За словами Дональда Трампа, також ЄС нібито планує придбати значну кількість американських чипів для дата-центрів штучного інтелекту і «величезну кількість військової техніки». У ЄК очікувано заявили, що закупівлі зброї взагалі не були темою перемовин, оскільки це прерогатива окремих держав.

Усе складно і з обіцянкою ЄС закупити американських енергоносіїв на 750 мільярдів доларів упродовж трьох років.

«Закупівля американських енергетичних продуктів диверсифікує наші джерела постачання та сприятиме енергетичній безпеці Європи, — зазначила Урсула фон дер Ляєн. — Йдеться про заміщення російського газу та нафти значними закупівлями американського ЗПГ, нафти та ядерного палива».

У 2024 році ЄС імпортував нафти, природного газу й вугілля на 376 млрд євро, у тому числі зі США на приблизно 65 млрд. Американські компанії торік стали найбільшим постачальником нафти до ЄС і забезпечили майже 50 % зрідженого природного газу.

Фото: marine-marchande.net Algarve, пришвартований в Сен-Назері, Франція. Нафтовий танкерпришвартований в Сен-Назері, Франція.

Однак подальше збільшення імпорту енергоносіїв для досягнення показника 250 млрд доларів на рік може бути надто складним, констатувало видання The Wall Street Journal.

Щоб досягти його, ЄС доведеться фактично потроїти імпорт зі США, відмовившись від інших постачальників. При цьому минулого року США імпортували нафти й газу на 166 млрд доларів — менше, ніж передбачено домовленістю з ЄС.

Реакція лідерів ЄС

У чільних європейських столицях без ентузіазму поставилися до укладеної угоди зі США.

Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вона завдасть значної шкоди Європі й самим США.

«Не тільки зросте рівень інфляції. Це вплине і на трансатлантичну торгівлю загалом, — зазначив він. — Цей результат не може нас задовольнити. Але це був найкращий результат, якого можна було досягти в такій ситуації».

Фото: EPA/UPG Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після засідання уряду в Берліні, 28 липня 2025 року

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру тим часом заявив, що угода стала чорним днем, з яким ЄС «покірно змирився».