Росіяни атакували енергетичні об'єкти на Полтавщині

Уночі під масованою нічною атакою росіян опинилася енергетична інфраструктура у Кременчуцькому та Лубенському районах Полтавської області.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут.
"Сьогодні вночі ворог масовано атакував Полтавщину. Зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору", - написав він у Telegram.
У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів. На щастя, обійшлося без жертв.
Наразі підрозділі ДСНС та енергетики працюють над подоланням наслідків атаки.
- За даними Міненерго, з початку повномасштабного вторгнення Росії енергосистема України зазнала понад 65 тисяч пошкоджень внаслідок російських атак.
- У 2024 році зафіксували понад 2,5 тисячі таких обстрілів.