Росіяни атакували енергетичні об'єкти на Полтавщині

У Лубенському районі без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів.

Уночі під масованою нічною атакою росіян опинилася енергетична інфраструктура у Кременчуцькому та Лубенському районах Полтавської області.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

"Сьогодні вночі ворог масовано атакував Полтавщину. Зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору", - написав він у Telegram.

У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів. На щастя, обійшлося без жертв.

Наразі підрозділі ДСНС та енергетики працюють над подоланням наслідків атаки.