Найбільше боїв за добу відбулося на Покровському, Лиманському і Новопавлівському напрямках фронту

Розпочалася 1274-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 175 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних і 82 авіаційних ударів, застосувавши десять ракет та скинувши 153 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 5611 обстрілів, з них 66 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5610 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Нова Слобода, Чернацьке Сумської області; Костянтинівка, Добропілля, Іванопілля Донецької області; Білогір’я, Приморське Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дві артилерійські системи та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 26 керованих авіабомб, а також здійснив 218 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Синьківки, Загризового та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 33 рази, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Торське та у бік Ямполя й Григорівки.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили два штурми окупаційних військ поблизу Переїзного та у бік Федорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Олександро-Шультине.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районах Торецька, Щербинівки, Яблунівки та Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмів агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Промінь, Гродівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 28 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Грушівка, Зелений Гай, Темирівка, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Комишувахи.

На Придніпровському напрямку відбулися чотири боєзіткнення з противником.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.