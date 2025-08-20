Росія масовано атакувала Одещину безпілотниками, є поранений і ушкодження

У ніч на 20 серпня російська армія масовано атакувала Одеську область безпілотниками. Поранений чоловік. Спалахнули пожежі.

Про це повідомили начальник ОВА Олег Кіпер та ДСНС.

У Ізмаїлі пошкоджені об’єкти інфраструктури та виробничі приміщення. На місці виникли пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці.

Відомо про одного пораненого чоловіка, йому надають всю необхідну медичну допомогу.

У ДСНС зазначили, що внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури.

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків атаки

54 рятувальники та 16 одиниць брали участь у ліквідації наслідків російської атаки. Також залучався пожежний потяг Укрзалізниці та місцева пожежна команда.