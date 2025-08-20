Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Росія масовано атакувала Одещину безпілотниками, є поранений і ушкодження

Унаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури.

Росія масовано атакувала Одещину безпілотниками, є поранений і ушкодження
У ніч на 20 серпня російська армія масовано атакувала Одеську область безпілотниками. Поранений чоловік.  Спалахнули пожежі. 

Про це повідомили начальник ОВА Олег Кіпер та ДСНС

У Ізмаїлі пошкоджені об’єкти інфраструктури та виробничі приміщення. На місці виникли пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці.

Відомо про одного пораненого чоловіка, йому надають всю необхідну медичну допомогу.

У ДСНС зазначили, що внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури.

Ліквідація наслідків атаки

54 рятувальники та 16 одиниць брали участь у ліквідації наслідків російської атаки. Також залучався пожежний потяг Укрзалізниці та місцева пожежна команда.

  • Уночі росіяни завдали масованого удару дронами по Охтирській громаді Сумщини. 
