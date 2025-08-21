«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв'ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
ГоловнаСуспільствоВійна

Венс вимагає від Європи взяти на себе "левову частку" безпеки України

Обговорення гарантій для нашої держави триває.

Венс вимагає від Європи взяти на себе "левову частку" безпеки України
Джей Ді Венс
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, що Америка не буде "нести тягар безпекових гарантій для України".

Як пише Reuters, друга людина у Білому домі вважає Європу зобов'язаною взяти на себе "левову частку" у питанні захисту нашої держави від повторної загрози вторгнення з боку Росії.

Венс додав, що США "будуть готовими допомогти, якщо треба, зупинити війну та вбивства". Але "провідну роль" все одно мають відігравати європейські країни - "якої б форми вона не набула".
