Венс вимагає від Європи взяти на себе "левову частку" безпеки України

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, що Америка не буде "нести тягар безпекових гарантій для України".

Як пише Reuters, друга людина у Білому домі вважає Європу зобов'язаною взяти на себе "левову частку" у питанні захисту нашої держави від повторної загрози вторгнення з боку Росії.

Венс додав, що США "будуть готовими допомогти, якщо треба, зупинити війну та вбивства". Але "провідну роль" все одно мають відігравати європейські країни - "якої б форми вона не набула".