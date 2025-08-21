Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Глава Американської торговельної палати в Україні закликав Трампа протистояти Путіну

«Росія принижує нас», - заявив Гундер.

Глава Американської торговельної палати в Україні закликав Трампа протистояти Путіну
наслідки російського обстрілу підприємства на Закарпатті 21 серпня 2025 року
Фото: Закарпатська ОВА

Президент Американської торговельної палати в Україні Енді Гундер закликав президента США Дональда Трампа протистояти Володимиру Путіну, заявивши, що російські атаки завдають ударів не лише по Україні, але й по американському бізнесу, передає Sky News.

«Росія продовжує знищувати й принижувати американські компанії. Росія не лише руйнує Україну — вона підриває лідерство США, їхні цінності та бізнес», — заявив Гундер.

Він повідомив, що під час нічної атаки Росії 21 серпня постраждало підприємство американської компанії Flex, при цьому загиблих серед співробітників немає, але близько десятка людей отримали поранення.

«Росія не прагне миру; вона атакує американські інтереси й цінності. Ми закликаємо президента Дональда Трампа підтримати американський бізнес в Україні», — підкреслив Гундер.

  • У ніч на 21 серпня російські війська атакували Закарпатську область і вдарили по підприємству у Мукачеві. Імовірно, ворог поцілив туди ракетами типу "Калібр". Рятувальники повідомили, що після обіду вдалося локалізувати пожежу площею 7 тис. кв. м.
