На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ГоловнаСуспільствоЖиття

ДБР опублікувало алгоритм та заяву для повернення СЗЧ

У військових, які залишили службу, ще є час повернутися без кримінальної відповідальності. 

ДБР опублікувало алгоритм та заяву для повернення СЗЧ
Фото: З відкритих джерел

Державне бюро розслідувань опублікувало алгоритм повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину чи місце служби або вчинили дезертирство.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Окрім АЛГОРИТМУ, також у меню доступна для завантаження ФОРМА КЛОПОТАННЯ про повернення, яку після заповнення слід відсканувати та надіслати на електронну адресу: [email protected].

Як відомо, Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення військовослужбовців до 30 серпня 2025 року. 

Це означає, що у військових, які залишили службу, ще є час повернутися без кримінальної відповідальності. ДБР закликає кожного військовослужбовця скористатися цією можливістю. 

Напередодні директор ДБР обговорив із керівництвом Нацполіції та ЗСУ заходи для протидії СЗЧ. 

  • У серпні минулого року виповниться рік, відколи Рада декриміналізувала перший факт СЗЧ чи дезертирства.
  • Серед військових немає одностайного ставлення до СЗЧ: одні критикують і побратимів, які покинули підрозділ, і владу, що йде їм назустріч; інші підтримують — мовляв, за певних умов це єдиний вихід, щоб, наприклад, перевестися в іншу бригаду чи пройти необхідне лікування. Які наслідки спрощеного повернення після першого факту СЗЧ, що хоче вдосконалити парламент, що кажуть військові та з чим звертаються бійці до уповноваженої з захисту прав військовослужбовців — читайте в матеріалі LB.ua "СЗЧ без відповідальності. Що це дало і які зміни розглядає Рада".
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies