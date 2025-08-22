ДБР опублікувало алгоритм та заяву для повернення СЗЧ

У військових, які залишили службу, ще є час повернутися без кримінальної відповідальності.

Державне бюро розслідувань опублікувало алгоритм повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину чи місце служби або вчинили дезертирство.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Окрім АЛГОРИТМУ, також у меню доступна для завантаження ФОРМА КЛОПОТАННЯ про повернення, яку після заповнення слід відсканувати та надіслати на електронну адресу: [email protected].

Як відомо, Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення військовослужбовців до 30 серпня 2025 року.

Це означає, що у військових, які залишили службу, ще є час повернутися без кримінальної відповідальності. ДБР закликає кожного військовослужбовця скористатися цією можливістю.

Напередодні директор ДБР обговорив із керівництвом Нацполіції та ЗСУ заходи для протидії СЗЧ.