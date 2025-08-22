ДБР опублікувало алгоритм та заяву для повернення СЗЧ

Державне бюро розслідувань опублікувало алгоритм повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину чи місце служби або вчинили дезертирство.
Про це повідомляється на сайті ДБР.
Окрім АЛГОРИТМУ, також у меню доступна для завантаження ФОРМА КЛОПОТАННЯ про повернення, яку після заповнення слід відсканувати та надіслати на електронну адресу: [email protected].
Як відомо, Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення військовослужбовців до 30 серпня 2025 року.
Це означає, що у військових, які залишили службу, ще є час повернутися без кримінальної відповідальності. ДБР закликає кожного військовослужбовця скористатися цією можливістю.
Напередодні директор ДБР обговорив із керівництвом Нацполіції та ЗСУ заходи для протидії СЗЧ.
- У серпні минулого року виповниться рік, відколи Рада декриміналізувала перший факт СЗЧ чи дезертирства.
- Серед військових немає одностайного ставлення до СЗЧ: одні критикують і побратимів, які покинули підрозділ, і владу, що йде їм назустріч; інші підтримують — мовляв, за певних умов це єдиний вихід, щоб, наприклад, перевестися в іншу бригаду чи пройти необхідне лікування. Які наслідки спрощеного повернення після першого факту СЗЧ, що хоче вдосконалити парламент, що кажуть військові та з чим звертаються бійці до уповноваженої з захисту прав військовослужбовців — читайте в матеріалі LB.ua "СЗЧ без відповідальності. Що це дало і які зміни розглядає Рада".