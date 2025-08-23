Командувач Сил безпілотних систем підсумував втрати російських НПЗ за тиждень

НПЗ Лукойлу у Волгограді після атаки безпілотника.

Чотири російських нафтопереробних заводи та дотичні до них цілі уразили українські дрони за тиждень.

Про це повідомив Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді.

Так, 14 серпня під атаку потрапив Волгоградський НПЗ, 18 серпня – нафтопровід «Дружба» (Нікольське, Тамбовська область), 20 серпня - Новошахтинський завод нафтопродуктів (збільшилася площа пожежі), 21 серпня - «Дружба» (НПС Унеча, Брянська область).

«60+ годин горить екс-медведчуківське НПЗ у Новошахтинську (Ростовська обл),- норматив з відновлення за 48 годин хробаками не складено», - зіронізував Бровді.