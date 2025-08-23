Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
ГоловнаСуспільствоВійна

Командувач Сил безпілотних систем підсумував втрати російських НПЗ за тиждень

На Новошахтинському заводі нафтопродуктів збільшилася площа пожежі.

Командувач Сил безпілотних систем підсумував втрати російських НПЗ за тиждень
НПЗ Лукойлу у Волгограді після атаки безпілотника.
Фото: neftegaz.ru

Чотири російських нафтопереробних заводи та дотичні до них цілі уразили українські дрони за тиждень.

Про це повідомив Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді.

Так, 14 серпня під атаку потрапив Волгоградський НПЗ, 18 серпня – нафтопровід «Дружба» (Нікольське, Тамбовська область), 20 серпня - Новошахтинський завод нафтопродуктів (збільшилася площа пожежі), 21 серпня - «Дружба» (НПС Унеча, Брянська область).

«60+ годин горить екс-медведчуківське НПЗ у Новошахтинську (Ростовська обл),- норматив з відновлення за 48 годин хробаками не складено», - зіронізував Бровді.

  • До речі, нафтопереробний завод "Лукойл" у Волгограді припинив завантаження нафти і став третім великим НПЗ у Росії, який зупинив роботу після ударів українських безпілотників.
Теми: , , ,
﻿
