Bloomberg: Волгоградський НПЗ припинив завантаження нафти і став третім заводом у Росії, що зупинився після удару дронів

Падіння уламків від атаки БпЛА призвело до займання розливів нафтопродуктів на одному з найбільших у Росії об'єктів.

Нафтопереробний завод "Лукойл" у Волгограді припинив завантаження нафти і став третім великим НПЗ у Росії, який зупинив роботу після ударів українських безпілотників.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Як пише агентсво, Волгоградський НПЗ, який має проєктну потужність близько 300 000 барелів нафти на добу, припинив завантаження нафти після одного з останніх ударів українських безпілотників по російських енергетичних об'єктах.

Падіння уламків від атаки БпЛА призвело до займання розливів нафтопродуктів на об'єкті, одному з 10 найбільших у Росії, і для гасіння пожежі знадобилося близько 19 годин.

Волгоградський нафтопереробний завод кілька разів зазнавав нападів на початку цього року, має проектну потужність переробляти близько 300 000 барелів сирої нафти на день і постачає нафтопродукти переважно до південних регіонів Росії, а деякі обсяги також відправляються на експорт.