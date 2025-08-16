На ТОТ України вчителі отримали методички з “виявлення злочинців” серед дітей.

На ТОТ України росіяни видали вчителям методички з “виявлення злочинців” серед дітей, Центр національного спротиву.

"Кремлівське міністерство просвєщєнія розіслало вчителям на тимчасово окупованих територіях “рекомендації”, як правильно стежити за поведінкою дітей, яких вважають “мігрантами” — тобто тих, хто не має російського паспорта", — ідеться у повідомленні.

Подібні інструкції з’явилися і в регіонах РФ — Башкортостані, Свердловській та Смоленській областях.

Фактично окупанти впроваджують систему доносів у школах, перетворюючи вчителів на інструмент поліційного контролю.

"Це — пряме порушення прав дитини та доказ, що російська “освіта” на ТОТ — лише ширма для ідеологічного впливу, дискримінації та репресій", — додають у спротиві.

ЦНС закликає мешканців ТОТ документувати факти тиску та пам’ятати: після деокупації всі причетні до таких “методик” будуть притягнуті до відповідальності.