У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
ГоловнаСуспільствоВійна

На ТОТ України посилюють репресії проти "неугодних" школярів

На ТОТ України вчителі отримали методички з “виявлення злочинців” серед дітей.

На ТОТ України посилюють репресії проти "неугодних" школярів
Фото: ЦНС

На ТОТ України росіяни видали вчителям методички з “виявлення злочинців” серед дітей, Центр національного спротиву.

"Кремлівське міністерство просвєщєнія розіслало вчителям на тимчасово окупованих територіях “рекомендації”, як правильно стежити за поведінкою дітей, яких вважають “мігрантами” — тобто тих, хто не має російського паспорта", — ідеться у повідомленні.

Подібні інструкції з’явилися і в регіонах РФ — Башкортостані, Свердловській та Смоленській областях.

Фактично окупанти впроваджують систему доносів у школах, перетворюючи вчителів на інструмент поліційного контролю.

"Це — пряме порушення прав дитини та доказ, що російська “освіта” на ТОТ — лише ширма для ідеологічного впливу, дискримінації та репресій", — додають у спротиві.

ЦНС закликає мешканців ТОТ документувати факти тиску та пам’ятати: після деокупації всі причетні до таких “методик” будуть притягнуті до відповідальності.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies