Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти атакували понад 500 разів Запорізьку область

Під обстрілами опинилися 10 населених пунктів Запорізької області.

Окупанти атакували понад 500 разів Запорізьку область
Фото: Запорізька ОВА

Впродовж минулої доби російські окупанти завдали 505 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 15 авіаційних ударів по Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці та Білогір`ю.

343 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Малинівку.

6 обстрілів із РСЗВ накрили Плавні, Малу Токмачку, Новоданилівку та Малинівку.

141 артилерійський удар завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Малинівки.

Надійшло 15 повідомлень про руйнування приватних будинків, квартир, автомобілів та закладів освіти. Мирні жителі не постраждали.

  • У прифронтовому населеному пункті Запорізької області рятувальники потрапили під російський обстріл. Пошкоджена техніка.
