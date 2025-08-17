Окупанти атакували понад 500 разів Запорізьку область

Надійшло 15 повідомлень про руйнування приватних будинків, квартир, автомобілів та закладів освіти. Мирні жителі не постраждали.

141 артилерійський удар завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Малинівки.

Війська РФ здійснили 15 авіаційних ударів по Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці та Білогір`ю.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

