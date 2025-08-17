Окупанти атакували понад 500 разів Запорізьку область

Впродовж минулої доби російські окупанти завдали 505 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 15 авіаційних ударів по Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці та Білогір`ю.
343 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Малинівку.
6 обстрілів із РСЗВ накрили Плавні, Малу Токмачку, Новоданилівку та Малинівку.
141 артилерійський удар завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Малинівки.
Надійшло 15 повідомлень про руйнування приватних будинків, квартир, автомобілів та закладів освіти. Мирні жителі не постраждали.
- У прифронтовому населеному пункті Запорізької області рятувальники потрапили під російський обстріл. Пошкоджена техніка.