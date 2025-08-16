У Запорізькій області рятувальники потрапили під російський обстріл

У прифронтовому населеному пункті Запорізької області рятувальники потрапили під російський обстріл. Пошкоджена техніка.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Вранці 16 серпня ворожий БпЛА вдарив по надзвичайниках саме в той момент, коли вони ліквідовували пожежу на території складського приміщення", – ідеться у повідомленні.
Внаслідок атаки пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.
- Впродовж доби окупанти завдали 431 удар по 14 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок атаки по Пологівському району поранень зазнав 64-річний чоловік.