На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
У Раді — скандал через непристойний жест. "ЄС" вимагає покарати нардепа "Батьківщини" Сергія Власенка
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв'ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
У неділю на заході, півночі та в центрі Україні очікуються дощ, гроза та сильний вітер

Температура вдень у західних та північних областях 23-28°, на решті території 27-32°.

У неділю на заході, півночі та в центрі Україні очікуються дощ, гроза та сильний вітер

У неділю, 17 серпня, в Україні буде хмарно з проясненнями, повідомляє Укргідрометцентр. 

У північних, вдень і у більшості центральних областей, на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, у західних та північних областях вдень з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°; вдень у західних та північних областях 23-28°, на решті території 27-32°.

Окремо Укргідрометцентр попереджує про небезпечні метеорологічні явища в Україні.

17 серпня у північних, вдень і в більшості центральних областей, на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.

І рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Також окремо Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м.Київ. 

Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, в окремих районах області град та шквали 15-20 м/с.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 14-19°, вдень 23-28°;

у Києві вночі 17-19°, вдень 26-28°.

17 серпня грози, вдень в окремих районах області град і шквали 15-20 м/с.

І рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
