Бійці "Азова" завадили росіянам закріпитися в Катеринівці на Торецькому напрямку

Бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії зірвали ворожу спробу висадки та закріплення в селі Катеринівка, що на Торецькому напрямку.

Про це бригада повідомила в Telegram.

"Ворожа піхота, за підтримки броньованої техніки, спробувала висадитись та закріпитися в Катеринівці. Проте на них уже чекали бійці 12-ї бригади «Азов». Ворожу техніку було спалено, а піхоту добито FPV-дронами", - йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні в Генштабі повідомили, що Сили оборони зачистили населені пункти Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь на Донеччині від ворожих військ. Також зафіксовано просування українських військ на Північно-Слобожанському напрямку.