Екіпаж "Білих янголів" під ризиком атаки ворожого дрона, евакуював трьох цивільних із прикордоння Сумщини

Під час евакуації цивільних екіпаж "Білого янгола" ледь не зіткнувся з ворожим дроном.

Спецпідрозділ поліції "Білий янгол" евакуював трьох цивільних із прикордоння Сумщини до безпечнішого місця.

Про це повідомляє Нацполіція України.

"Білий янгол" продовжує виконувати небезпечні місії з порятунку цивільного населення в прифронтових районах. Цього разу в один день вдалося евакуювати трьох мешканців Сумської області, чиє життя перебувало під загрозою через постійні обстріли росії", — ідеться у повідомленні.

Однією з евакуйованих стала 84-річна Розалія Іванівна з Миропільської громади. Жінка пережила Другу світову війну ще дитиною — і ось тепер знову змушена тікати від війни.

У той же день з прифронтової Миколаївської громади було евакуйовано 61-річного Віктора Петровича та 65-річну Лідію Анатоліївну, які тривалий час залишалися в зоні постійної небезпеки.

"Покидаючи прикордоння люди зі сльозами на очах дивились на свої будинки, та на пошкоджені вулиці, адже в них не залишилось віри, що одного дня вони зможуть повернутися до мирного життя у своїх оселях", — ідеться у повідомленні.

Під час евакуації екіпаж "Білого янгола" ледь не зіткнувся з ворожим дроном, який чатував поблизу дороги. "Завдяки злагодженим діям та оперативній зміні маршруту вдалося уникнути небезпеки й безпечно доправити людей до тимчасового житла подалі від кордону".