Партизани "АТЕШ" виявили ключовий логістичний об'єкт РФ у тимчасово окупованому Луганську

Агенти "АТЕШ" розвідали ключовий логістичний об'єкт армії РФ у тимчасово окупованому Луганську, який забезпечує ворога паливом.

Про це ідеться у повідомленні партизанського руху "АТЕШ".

"Агент нашого руху провів детальну розвідку головної нафтобази в окупованому Луганську. В результаті зафіксовано резервуари зберігання палива, насосні станції, наливні естакади, проміжні ємності, систему пожежогасіння та адміністративні будівлі", — ідеться у повідомленні.

За інформацією "АТЕШ", це найважливіший логістичний вузол, через який росіяни забезпечують паливом наступальні угруповання на Куп'янському, Ізюмському та Краматорському напрямах, зокрема підрозділи 41-ї та 20-ї загальновійськових армій ЗС РФ.