Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Війна

Партизани "АТЕШ" виявили ключовий логістичний об'єкт РФ у тимчасово окупованому Луганську

Це найважливіший логістичний вузол, через який росіяни забезпечують паливом наступальні угруповання на фронті.

Фото: "АТЕШ"

Агенти "АТЕШ" розвідали ключовий логістичний об'єкт армії РФ у тимчасово окупованому Луганську, який забезпечує ворога паливом.

Про це ідеться у повідомленні партизанського руху "АТЕШ".

"Агент нашого руху провів детальну розвідку головної нафтобази в окупованому Луганську. В результаті зафіксовано резервуари зберігання палива, насосні станції, наливні естакади, проміжні ємності, систему пожежогасіння та адміністративні будівлі", — ідеться у повідомленні.

За інформацією "АТЕШ", це найважливіший логістичний вузол, через який росіяни забезпечують паливом наступальні угруповання на Куп'янському, Ізюмському та Краматорському напрямах, зокрема підрозділи 41-ї та 20-ї загальновійськових армій ЗС РФ.
