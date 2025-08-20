Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоВійна

Укрпошта сьогодні закрила відділення в Костянтинівці на Донеччині

Стало занадто небезпечно продовжувати роботу.

Укрпошта сьогодні закрила відділення в Костянтинівці на Донеччині
мапа проєкту DeepState станом на 20 серпня 2025
Фото: скрін

Національний оператор поштового зв'язку “Укрпошта” сьогодні, 20 серпня, закрив своє відділення в Костянтинівці на Донеччині. 

Про це повідомив гендиректор підприємства Ігор Смілянський. 

“Дуже важко це казати, але… сьогодні ми закриваємо наші відділення Укрпошта в Костянтинівці (Донецька область)”, – написав Смілянський.

Він зазначив, що стало занадто небезпечно продовжувати роботу, і збереження життя працівників та клієнтів переважило бажання підтримати тих, хто досі лишається в місті.

“Вже протягом тривалого часу в Костянтинівці ми були одні: ні банків, ні колег-конкурентів. Там була лише Укрпошта, яка підтримувала життя тисяч людей і наших героїв із ЗСУ. Снаряди нищили відділення – ми відкривали нові. Вибухи вибивали вікна – ми забивали їх і поверталися”, – розповів очільник поштового оператора. 

Смілянський подякував працівникам відділення і зазначив, що багато хто з них уже знайшли нові місця роботи в Укрпошті на Дніпропетровщині та в інших регіонах.

“Ми не залишаємо наших клієнтів. Наші відділення в Дружківці, Олексієво-Дружківці, розташовані за 5–7 км від Костянтинівки, продовжують працювати й обслуговувати клієнтів. Так само ми працюємо в Добропіллі, хоча поруч багато хто вже зачинився (майже всі). Звісно, ми щодня аналізуємо ситуацію й будемо діяти відповідно”, – повідомив гендиректор.
