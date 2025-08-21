«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Росія перекидає частину військ з Курського на Запорізький напрямок

Але українська присутність в Курській області залишається, і це дозволяє стримати частину військ.

Росія перекидає частину військ з Курського на Запорізький напрямок
Окупанти ведуть вогонь з гаубиці Д-30, Бєлгородська обл, РФ
Фото: EPA/UPG

Росія нарощує сили на Запорізькому напрямку і перекидає туди частину військ з Курського напрямку. Однак українські позиції там не втрачені, сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами учора.

Українська присутність в Курській області зберігається, і завдяки цьому Росія не може перекинути звідти більше військ в Донецьку й інші області. Загрози для Сум зараз не бачать, додав Зеленський.

Для Харкова ситуація, за його словами, теж без змін. У північній частині були диверсійні групи, там проводять контрдиверсійну операцію. 

“На Покровському напрямку – там, де було просочування через наші лінії, знищуємо окупантів, які пройшли вглиб. Знищено їх на 90%, майже на 100%. На всіх інших напрямках, в принципі, без значних змін”, – сказав президент.

В Луганській області, за його словами, є певні хороші результати.
﻿
