Генсек ООН засудив масовану російську атаку по Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступив із засудженням російського обстрілу цивільних об'єктів в Україні, що відбувся у ніч на 22 серпня.

Як пише "Укрінформ", генсек вважає такі дії Росії "підривом дипломатичних зусиль з мирного урегулювання" та "порушенням міжнародного права". Напади на цивільних осіб "мають бути негайно припинені".

В ООН закликають до "повного, негайного та безумовного припинення вогню, що має привести до справедливого, всеосяжного і сталого миру - із забезпеченням суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів".