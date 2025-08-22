Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Харків’янина затримали за підозрою у зберіганні гранат та набоїв

В гаражі у чоловіка виявили підривачі до ручних осколкових гранат, корпуси ручних гранат, набої, ручні димові гранати та саморобні димові шашки.

Фото: Поліція Харківщини

Поліцейські затримали у Харкові чоловіка за підозрою у зберіганні боєприпасів та набоїв.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці провели обшук в гаражі 56-річного жителя Харкова, і виявили підривачі до ручних осколкових гранат, корпуси ручних гранат РГД-5 та Ф-1, реактивний сигнальний патрон, 360 набоїв, ручні димові гранати та саморобні димові шашки.

Виявлені речові докази вилучили та направили на експертні дослідження.

Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
