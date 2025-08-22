Єрмак і Рубіо обговорили модель безпекових гарантій: фіналізація має бути наступного тижня

Наступним кроком стане підписання договорів, проте їх ратифікація потребує додаткового часу.

22 серпня держсекретар США Марко Рубіо і керівник Офісу президента Андрій Єрмак провели зустріч радників, де обговорили проєкт безпекових гарантій для України, передає «Суспільне».

За інформацією співрозмовників видання, наразі працюють дві підгрупи — політично-юридична й військова. Політичну частину від України очолює Андрій Єрмак, а військові питання координують секретар РНБО Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і представники Сил оборони.

Військові гарантії передбачають постачання озброєння, фінансову підтримку армії, обмін розвідданими, а також навчання й спільні тренувальні місії.

«Я думаю, що військова частина насправді вже на певному етапі завершення», – сказав один із учасників переговорів.

Джерела уточнили, що після стійкого припинення вогню планується розгортання військових контингентів держав-партнерів у рамках "коаліції охочих" і контактної групи у форматі «Рамштайн». При цьому від США очікують механізму back stop — екстреної допомоги, зокрема, прикриття із повітря.

Радник керівника ОПУ Олександр Бевз зазначив, що політичний блок гарантій розробляють за аналогією з 5-ю статтею НАТО про колективну оборону.

«У баченні України це має бути система двосторонніх зобов’язальних договорів, ратифікованих парламентами відповідних країн. Не просто дублюється 5-та стаття, а прописується алгоритм дій із часовими рамками та конкретними вимірами: фінансовими, мілітарними, розвідувальними», – пояснив він.

За його словами, рамковий проєкт гарантій планують фіналізувати до кінця наступного тижня. Наступним кроком стане підписання договорів, проте їх ратифікація потребує додаткового часу.