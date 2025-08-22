На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Єрмак і Рубіо обговорили модель безпекових гарантій: фіналізація має бути наступного тижня

Наступним кроком стане підписання договорів, проте їх ратифікація потребує додаткового часу.

Єрмак і Рубіо обговорили модель безпекових гарантій: фіналізація має бути наступного тижня
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак і Держсекретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

22 серпня держсекретар США Марко Рубіо і керівник Офісу президента Андрій Єрмак провели зустріч радників, де обговорили проєкт безпекових гарантій для України, передає «Суспільне»

За інформацією співрозмовників видання, наразі працюють дві підгрупи — політично-юридична й військова. Політичну частину від України очолює Андрій Єрмак, а військові питання координують секретар РНБО Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і представники Сил оборони.

Військові гарантії передбачають постачання озброєння, фінансову підтримку армії, обмін розвідданими, а також навчання й спільні тренувальні місії.

«Я думаю, що військова частина насправді вже на певному етапі завершення», – сказав один із учасників переговорів.

Джерела уточнили, що після стійкого припинення вогню планується розгортання військових контингентів держав-партнерів у рамках "коаліції охочих" і контактної групи у форматі «Рамштайн». При цьому від США очікують механізму back stop — екстреної допомоги, зокрема, прикриття із повітря.

Радник керівника ОПУ Олександр Бевз зазначив, що політичний блок гарантій розробляють за аналогією з 5-ю статтею НАТО про колективну оборону.

«У баченні України це має бути система двосторонніх зобов’язальних договорів, ратифікованих парламентами відповідних країн. Не просто дублюється 5-та стаття, а прописується алгоритм дій із часовими рамками та конкретними вимірами: фінансовими, мілітарними, розвідувальними», – пояснив він.

За його словами, рамковий проєкт гарантій планують фіналізувати до кінця наступного тижня. Наступним кроком стане підписання договорів, проте їх ратифікація потребує додаткового часу.

  • Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який прибув до Києва 22 серпня, повідомив, що майбутні гарантії безпеки для України від США та європейських країн будуть дворівневими.
  • На першому рівні буде встановлення мирної угоди чи припинення вогню або ж поєднання того й іншого. Другий рівень, за його словами, стосуватиметься безпосередньо зобов’язань з боку США та Європи.
  • Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що перша частина гарантій – достатнє забезпечення і фінансування української армії. Другим пунктом гарантій є купівля у США зброї на 90 млрд доларів за кошти європейців. Третьою частиною є власне українське виробництво, зокрема дронів. Інша частина гарантій безпеки – це те, що можуть зробити партнери, зокрема в питанні того, які сили допомагатимуть Україні в разі повторної агресії.
﻿
