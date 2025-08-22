Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
ГоловнаСвіт

​Рютте: гарантії безпеки для України матимуть два рівні

"Перший рівень буде для того, щоби Збройні сили України були максимально посиленими, щоб вони могли витримати будь-які труднощі", - заявив генсек НАТО.

​Рютте: гарантії безпеки для України матимуть два рівні
Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Майбутні гарантії безпеки для України від США та європейських країн будуть дворівневими.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві 22 серпня, передає «Європейська правда».

«На першому рівні буде, власне, встановлення якоїсь мирної угоди або припинення вогню, або поєднання того й іншого. Тож перший рівень буде для того, щоби Збройні сили України були максимально посиленими, щоб вони могли витримати будь-які труднощі», – розповів Рютте.

Другий рівень, за його словами, стосуватиметься безпосередньо зобов’язань з боку США та Європи.

«Над цим ми, власне, працюємо. І, як ми всі знаємо, Будапештський меморандум і Мінські перемовини також не привели до справжніх гарантій. І нові наші гарантії не мають бути такими», – наголосив він.

Рютте додав, що домовленості мають бути настільки надійними, щоб «Володимир Володимирович Путін, сидячи у Москві, ніколи навіть не подумав нападати на Україну знову».

  • Раніше Зеленський повідомляв, що перша частина гарантій – достатнє забезпечення і фінансування української армії. Другим пунктом гарантій є купівля у США зброї на 90 млрд доларів за кошти європейців. Третьою частиною є власне українське виробництво, зокрема дронів. Інша частина гарантій безпеки – це те, що можуть зробити партнери, зокрема в питанні того, які сили допомагатимуть Україні в разі повторної агресії.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies