​Рютте: гарантії безпеки для України матимуть два рівні

Майбутні гарантії безпеки для України від США та європейських країн будуть дворівневими.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві 22 серпня, передає «Європейська правда».

«На першому рівні буде, власне, встановлення якоїсь мирної угоди або припинення вогню, або поєднання того й іншого. Тож перший рівень буде для того, щоби Збройні сили України були максимально посиленими, щоб вони могли витримати будь-які труднощі», – розповів Рютте.

Другий рівень, за його словами, стосуватиметься безпосередньо зобов’язань з боку США та Європи.

«Над цим ми, власне, працюємо. І, як ми всі знаємо, Будапештський меморандум і Мінські перемовини також не привели до справжніх гарантій. І нові наші гарантії не мають бути такими», – наголосив він.

Рютте додав, що домовленості мають бути настільки надійними, щоб «Володимир Володимирович Путін, сидячи у Москві, ніколи навіть не подумав нападати на Україну знову».