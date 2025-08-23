На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСвіт

У штаті Нью-Йорк перекинувся туристичний автобус, є загиблі

52 пасажирів їхали з Ніагарського водоспаду.

У штаті Нью-Йорк перекинувся туристичний автобус, є загиблі
Фото: BBC

Поблизу міста Баффало у Сполучених Штатах туристичний автобус, який перевозив 52 пасажирів, втратив керування, з'їхав з дороги у кювет та перекинувся.

Як пише BBC, люди прямували з Ніагарського водоспаду до Нью-Йорка. Більшість туристів були з азійських країн - Індії, Китаю та Філіппін.

Влада штату Нью-Йорк та поліція підтвердили, що внаслідок автотрощі є загиблі, серед них принаймні одна дитина. Точна кількість постраждалих невідома, попередньо відомо про 5 жертв. Травмованих гелікоптерами доправили до трьох госпіталів, один з яких підтвердив надходження 24 пацієнтів.

Правоохоронці наголосили, що до великої кількості жертв та численних травм призвело нехтування правилами безпеки: майже всі пасажири проігнорували заклик пристебнутися паском. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies