У штаті Нью-Йорк перекинувся туристичний автобус, є загиблі

Поблизу міста Баффало у Сполучених Штатах туристичний автобус, який перевозив 52 пасажирів, втратив керування, з'їхав з дороги у кювет та перекинувся.

Як пише BBC, люди прямували з Ніагарського водоспаду до Нью-Йорка. Більшість туристів були з азійських країн - Індії, Китаю та Філіппін.

Влада штату Нью-Йорк та поліція підтвердили, що внаслідок автотрощі є загиблі, серед них принаймні одна дитина. Точна кількість постраждалих невідома, попередньо відомо про 5 жертв. Травмованих гелікоптерами доправили до трьох госпіталів, один з яких підтвердив надходження 24 пацієнтів.

Правоохоронці наголосили, що до великої кількості жертв та численних травм призвело нехтування правилами безпеки: майже всі пасажири проігнорували заклик пристебнутися паском.