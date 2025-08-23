На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Трамп пообіцяв прийти з Нацгвардією в Чикаго і Нью-Йорк

Президенту США сподобалось те, що він вчинив у Вашингтоні.

Трамп пообіцяв прийти з Нацгвардією в Чикаго і Нью-Йорк
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Після того, як Національна гвардія США за вказівкою Дональда Трампа взяла під контроль кримінальну ситуацію у столиці країни Вашингтоні, республіканець пообіцяв повторити подібні акції у Чикаго та Нью-Йорку.

Як пише "Укрінформ", президент США поскаржився, що у Чикаго "треба втрутитися, бо там дуже некомпетентний мер - люди благають, щоб ми прийшли". Згодом глава держави збирається ще й "наводити лад у Нью-Йорку".

Трамп також пригрозив використовувати регулярні війська, якщо розгортання Нацгвардії на вулицях не дасть бажаного ефекту.

З точки зору американського законодавства не зрозуміло, як президент збирається використовувати Нацгвардію поза межами Вашингтона - адже у штатах, на відміну від округу Колумбія, бійці підпорядковані губернатору, а не господарю Білого дому.
