Колишнього президента Шрі-Ланки заарештували через фінансові звинувачення

Раніл Викрамасінгхе, який у 2022-2024 роках був президентом Шрі-Ланки, а до цього шість термінів перебував на посаді прем'єр-міністра країни, був заарештований поліцією через звинувачення у нецільовому використанні державних коштів.

Як пише BBC, прокуратура інкримінувала політику три випадки фінансового зловживання, пов'язаного з подорожами колишнього глави держави під час його каденції.

За свій нетривалий президентський термін Викрамасінгхе встиг здійснити аж 23 закордонні поїздки, які коштували бюджету понад 600 мільйонів рупій - це близько 2 мільйонів доларів.

Найбільше обурення викликав епізод у 2023 році, коли, повертаючись із саміту на Кубі, президент змусив пілота зробити зупинку у Сполученому Королівстві, щоб відвідати церемонію в університеті Вулвергемптона. Правоохоронці вважають це витратою державних коштів на особисті цілі. Викрамасінгхе свою провину заперечує.