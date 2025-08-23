На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСвіт

Колишнього президента Шрі-Ланки заарештували через фінансові звинувачення

Одна незапланована зупинка в подорожі може обернутися в'язницею.

Колишнього президента Шрі-Ланки заарештували через фінансові звинувачення
Раніл Викрамасінгхе
Фото: ukrinform.ua

Раніл Викрамасінгхе, який у 2022-2024 роках був президентом Шрі-Ланки, а до цього шість термінів перебував на посаді прем'єр-міністра країни, був заарештований поліцією через звинувачення у нецільовому використанні державних коштів.

Як пише BBC, прокуратура інкримінувала політику три випадки фінансового зловживання, пов'язаного з подорожами колишнього глави держави під час його каденції.

За свій нетривалий президентський термін Викрамасінгхе встиг здійснити аж 23 закордонні поїздки, які коштували бюджету понад 600 мільйонів рупій - це близько 2 мільйонів доларів.

Найбільше обурення викликав епізод у 2023 році, коли, повертаючись із саміту на Кубі, президент змусив пілота зробити зупинку у Сполученому Королівстві, щоб відвідати церемонію в університеті Вулвергемптона. Правоохоронці вважають це витратою державних коштів на особисті цілі. Викрамасінгхе свою провину заперечує.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies