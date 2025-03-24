Президент Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів двох країн

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Шрі-Ланки та Гватемали в Україні і поспілкувався з ними.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

Глава держави привітав їх із початком дипломатичної місії в Україні та висловив сподівання на активізацію співпраці між країнами.

Під час спілкування з пані Послом Шрі-Ланки Президент зазначив, що Україна веде конструктивні переговори з представниками США й готова зробити все можливе для якнайшвидшого досягнення миру. "Наша країна запропонувала кроки, які заклали б необхідну основу для подальшого переговорного процесу, і розраховує на підтримку цієї позиції з боку інших держав".

Фото: ОПУ

"Будемо вдячні Шрі-Ланці за більш активну підтримку на шляху забезпечення справедливого й тривалого миру в Україні на основі Статуту ООН і міжнародного права", – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що Україна зацікавлена в розвитку двосторонньої співпраці, зокрема в галузях торгівлі, освіти, продовольчої безпеки та медичної реабілітації.

Під час розмови з пані Послом Гватемали Володимир Зеленський подякував за послідовну позицію країни та її Президента Бернардо Аревало щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

Фото: ОПУ

Він наголосив, що Україна очікує на розвиток дружніх двосторонніх відносин, а саме — про поглиблення співпраці в галузі освіти та науки й обмін досвідом у сфері цифровізації державних послуг.

Окрема увага – продовженню взаємодії в галузі розмінування. Президент також повідомив про намір відкрити Посольство України у Гватемалі найближчим часом.

Посли Шрі-Ланки та Гватемали зазначили, що їхні народи щиро бажають українцям миру.