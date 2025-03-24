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Комітет Ради відхилив правку, що могла завадити НАЗК моніторити спосіб життя посадовців

Однак, її можуть винести на підтвердження під час голосування. 

Комітет Ради відхилив правку, що могла завадити НАЗК моніторити спосіб життя посадовців
Фото: НАЗК

Антикорупційний комітет Верховної Ради відхилив поправку до законопроєкту №12374-д, яка могла завадити Нацагентству з питань запобігання корупції ефективно моніторити спосіб життя посадовців. 

Про це повідомив Рух ЧЕСНО.

Водночас, зазначається, що залишається загроза, що цю правку винесуть на підтвердження під час голосування. 

Членкиня Нацради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна повідомила, що розгляд законопроекту №12374-д у другому читанні заплановано цього тижня. 

Вона також закликала колег не підтримувати й інші відхилені поправки щодо змін до системи електронного декларування або повноважень НАЗК у разі винесення їх "на врахування" в сесійній залі. 

"Ці норми суперечать євроінтеграційним зобов’язанням України, про що недвозначно йдеться у звіті Єврокомісії щодо виконання Україною "семи кроків", які були необхідними для відкриття переговорів про вступ", - пояснила вона.

Раніше НАЗК закликало нардепів не приймати правки, що обмежать перевірки законності статків посадовців.

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