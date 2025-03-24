Комітет Ради відхилив правку, що могла завадити НАЗК моніторити спосіб життя посадовців

Однак, її можуть винести на підтвердження під час голосування.

Антикорупційний комітет Верховної Ради відхилив поправку до законопроєкту №12374-д, яка могла завадити Нацагентству з питань запобігання корупції ефективно моніторити спосіб життя посадовців.

Про це повідомив Рух ЧЕСНО.

Водночас, зазначається, що залишається загроза, що цю правку винесуть на підтвердження під час голосування.

Членкиня Нацради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна повідомила, що розгляд законопроекту №12374-д у другому читанні заплановано цього тижня.

Вона також закликала колег не підтримувати й інші відхилені поправки щодо змін до системи електронного декларування або повноважень НАЗК у разі винесення їх "на врахування" в сесійній залі.

"Ці норми суперечать євроінтеграційним зобов’язанням України, про що недвозначно йдеться у звіті Єврокомісії щодо виконання Україною "семи кроків", які були необхідними для відкриття переговорів про вступ", - пояснила вона.

Раніше НАЗК закликало нардепів не приймати правки, що обмежать перевірки законності статків посадовців.