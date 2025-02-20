На Шрі-Ланці пасажирський потяг зіткнувся зі стадом слонів, шестеро тварин загинули

Торік на острові під час контактів людей та слонів загинуло понад 170 осіб та близько 500 тварин, а щороку потяги вбивають близько 20 слонів.

У Шрі-Ланці пасажирський потяг зійшов з рейок після зіткнення зі стадом слонів неподалік заповідника, шестеро тварин загинули, пише BBC з посиланням на AFP.

Інцидент стався у центральній частині острівної країни у Хабарані, на схід від столиці Коломбо.

Поліція повідомила, що двоє поранених слонів перебувають на лікуванні, зазначивши, що це був найстрашніший подібний інцидент із дикими тваринами в країні.

У Шрі-Ланці потяги нерідко стикаються зі стадами слонів, кількість жертв з обох боків є однією із найвищих у світі.

За даними місцевих ЗМІ, торік під час контактів людей та слонів загинуло понад 170 людей та близько 500 слонів, а щороку потяги вбивають близько 20 слонів.

Слони, чиє природне місце існування страждає від вирубки лісів і скорочення ресурсів, все частіше заходять в місця людської діяльності. Машиністів поїздів закликають зменшувати швидкість і подавати звукові сигнали, щоб запобігти тваринам на залізничних коліях.

У 2018 році вагітна слониха і двоє її дитинчат також загинули в Хабарані після того, як їх збив поїзд. Вони були частиною більшого стада, що перетинало залізничні колії на світанку. У жовтні минулого року ще один потяг врізався в череду в Міннерії, приблизно за 25 км від Хабарани, вбивши двох слонів і поранивши одного.