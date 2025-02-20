На Шрі-Ланці пасажирський потяг зіткнувся зі стадом слонів, шестеро тварин загинули

У Шрі-Ланці пасажирський потяг зійшов з рейок після зіткнення зі стадом слонів неподалік заповідника, шестеро тварин загинули, пише BBC з посиланням на AFP.
Інцидент стався у центральній частині острівної країни у Хабарані, на схід від столиці Коломбо.
Поліція повідомила, що двоє поранених слонів перебувають на лікуванні, зазначивши, що це був найстрашніший подібний інцидент із дикими тваринами в країні.
У Шрі-Ланці потяги нерідко стикаються зі стадами слонів, кількість жертв з обох боків є однією із найвищих у світі.
За даними місцевих ЗМІ, торік під час контактів людей та слонів загинуло понад 170 людей та близько 500 слонів, а щороку потяги вбивають близько 20 слонів.
Слони, чиє природне місце існування страждає від вирубки лісів і скорочення ресурсів, все частіше заходять в місця людської діяльності. Машиністів поїздів закликають зменшувати швидкість і подавати звукові сигнали, щоб запобігти тваринам на залізничних коліях.
У 2018 році вагітна слониха і двоє її дитинчат також загинули в Хабарані після того, як їх збив поїзд. Вони були частиною більшого стада, що перетинало залізничні колії на світанку. У жовтні минулого року ще один потяг врізався в череду в Міннерії, приблизно за 25 км від Хабарани, вбивши двох слонів і поранивши одного.
- За оцінками, у Шрі-Ланці мешкає близько 7000 диких слонів. Цих тварини, яких шанує буддійська більшість, захищає закон країни. Вбивство слона є злочином, що карається тюремним ув'язненням або штрафом.