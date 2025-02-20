ХАМАС передав тіла чотирьох ізраїльських заручників Червоному Хресту, зокрема двох дітей

Палестинське терористичне угруповання “ХАМАС” передало тіла чотирьох заручників до Червоного Хреста у Смузі Гази ‒ вперше з початку припинення вогню, пише BBC.
Зараз колона Червоного Хреста везе труни назад до Ізраїлю, аби передати Армії оборони країни.
За інформацією угруповання, серед загиблих є троє членів сім'ї Бібас ‒ мати Ширі та її маленькі діти Кфір і Аріель, яким було дев'ять місяців і чотири роки, коли їх викрали.
ХАМАС стверджує, що троє членів сім’ї Бібас були вбиті під час ізраїльського удару в листопаді 2023 року. Ізраїль не підтвердив це і заявляє, що підтвердить їхні особи лише після проведення судово-медичних експертиз.
Четверте тіло ‒ це тіло 84-річного Одеда Ліфшица, ветерана-борця за мир.
- Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що непрямі контакти з ХАМАСом щодо обговорення другої фази угоди про припинення вогню у Газі мають розпочатися цього тижня. Раніше про це говорив спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф.
- Вчора стало відомо, що до 2 березня ХАМАС має звільнити шістьох живих заручників і передати тіла ще чотирьох.