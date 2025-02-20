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ХАМАС передав тіла чотирьох ізраїльських заручників Червоному Хресту, зокрема двох дітей

Серед загиблих є троє членів сім'ї Бібас ‒ мати Ширі та її маленькі діти Кфір і Аріель

ХАМАС передав тіла чотирьох ізраїльських заручників Червоному Хресту, зокрема двох дітей
Фото: BBC

Палестинське терористичне угруповання “ХАМАС” передало тіла чотирьох заручників до Червоного Хреста у Смузі Гази ‒ вперше з початку припинення вогню, пише BBC.

Зараз колона Червоного Хреста везе труни назад до Ізраїлю, аби передати Армії оборони країни.

За інформацією угруповання, серед загиблих є троє членів сім'ї Бібас ‒ мати Ширі та її маленькі діти Кфір і Аріель, яким було дев'ять місяців і чотири роки, коли їх викрали.

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ХАМАС стверджує, що троє членів сім’ї Бібас були вбиті під час ізраїльського удару в листопаді 2023 року. Ізраїль не підтвердив це і заявляє, що підтвердить їхні особи лише після проведення судово-медичних експертиз.

Четверте тіло ‒ це тіло 84-річного Одеда Ліфшица, ветерана-борця за мир.

Фото: EPA/UPG

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