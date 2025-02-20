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Відбулося перше слухання у кримінальній справі проти президента Південної Кореї Юна

Юн Сок Йоль є першим президентом країни, якого судитимуть за кримінальним обвинуваченням.

Відбулося перше слухання у кримінальній справі проти президента Південної Кореї Юна
Юн Сок Йоль
Фото: BBC

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, якому було оголошено імпічмент, постав сьогодні перед судом на першому слуханні у кримінальній справі проти нього за обвинуваченням у заколоті, повідомляє DW.

Юн приїхав до центрального окружного суду Сеула, ставши першим президентом Південної Кореї, якого судитимуть за кримінальним обвинуваченням.

У грудні Юн ненадовго запровадив воєнний стан у Південній Кореї, а парламент згодом проголосував за його імпічмент. Прокурори звинуватили відстороненого президента в тому, що він був “призвідником заколоту”. Вони закликали до швидкого розгляду з огляду на “тяжкість” справи, але адвокати Юна заявили, що їм потрібно більше часу для вивчення документів.

Адвокат Юна Кім Хон Іль заявив, що його оголошення військового стану не було спрямоване на “параліч держави”, а президент натомість хотів “попередити громадськість про національну кризу, викликану законодавчою диктатурою домінуючої опозиційної партії, яка паралізувала адміністрацію”.

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Конституційний суд окремо розглядає питання про те, чи офіційно відправити Юна у відставку чи відновити його на посаді президента.

  • Злочин “заколоту” є одним із небагатьох кримінальних обвинувачень, за якими президент Південної Кореї не користується імунітетом. За це передбачено довічне ув'язнення або смерть. Однак Південна Корея нікого не страчувала десятиліттями.
  • Юн, консерватор, рішуче заперечує будь-які правопорушення. Він назвав запроваджений ним воєнний стан законним актом правління, спрямованим на “підвищення обізнаності громадськості про небезпеку з боку контрольованої лібералами Національної асамблеї, яка перешкоджає його порядку денному та проводить імпічмент вищих посадових осіб”.
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